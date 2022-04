Pietraroja chiusa a Pasquetta, la denuncia della Lega

«Mentre constatiamo con piacere la ripartenza del turismo in diverse località turistiche della Campania, sia aree costiere, isole comprese, che aree interne, centinaia di visitatori provenienti dalla Regione Campania, dal Molise e da altre Regioni hanno trovato, con stupore, in un giorno che per tradizione è dedicato alle escursioni, il Parco Geopaleontologico di Pietraroja chiuso». A denunciarlo è Vincenzo Lombardi, responsabile regionale del Dipartimento Turismo della Lega.

«Il predetto Parco ha come mission la promozione, la cura, il coordinamento e la partecipazione ad ogni attività di conservazione e valorizzazione del patrimonio geologico, paleeontologico, naturalistico e paesaggistico, materiale ed immateriale - osserva Lombardi - Il geosito di Pietraroja è un luogo dall'immenso valore storico, culturale, scientifico e turistico, unico nel panorama nazionale, che racchiude in sé una ricchezza inestimabile di fossili e vegetali dalla bellezza e rilevanza scientifica riconosciuta a livello internazionale. La domanda che ci corre d'obbligo è come mai un sito di così immenso valore anche ai fini turistici resta chiuso in un giorno festivo come quello di oggi? Purtroppo, con rammarico, dobbiamo constatare che si tratta di un Ente carrozzone amministrato, si fa per dire, da persone nominate dalla politica solo per fini autoreferenziali».