Pasquetta alla Reggia di Caserta: turisti in fila, chiusa la biglietteria

Quattordicimila visitatori nel weekend di Pasqua, e oggi turisti in coda con tagliandi quasi esauriti e biglietteria chiusa temporaneamente. Fa registrare numeri importanti e incoraggianti la prima Pasqua post Covid alla Reggia di Caserta. Dopo il boom di ingressi tra venerdì, sabato e domenica, anche questo lunedì in Albis il palazzo borbonico patrimonio dell'Unesco è stato preso d'assalto nonostante gli ingressi siano stati contingentati per fasce orarie; file a piazza Carlo di Borbone dove c'è l'ingresso principale della Reggia, così a metà mattinata erano però esauriti i biglietti fino alle 16, tanto che la direzione museale ha deciso di chiudere la biglietteria fino alle 14.30.

Tranquilla la situazione nel Parco Reale, con i turisti che affollano i viali senza trasgredire le consuete prescrizioni, ovvero di fare pic-nic o giocare a pallone nei prati.