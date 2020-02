L'azione sinergica di carabinieri e cittadini di Pietrelcina ha consentito di sventare l'ennesima truffa tentata nei confronti di anziani. L'altro ieri, infatti, due malviventi, provenienti dal napoletano, hanno tentato di truffare cinque persone, tutte residenti nel paese natale di San Pio. La tecnica messa in atto, che poi fortunatamente non è andata a buon fine, è sempre la stessa: la vittima del raggiro viene contattata per la consegna di un pacco a nome di un parente molto stretto e, una volta consegnati i soldi per il ritiro della merce (inesistente), i truffatori fanno perdere le proprie tracce. Questa volta, però, a Pietrelcina sono nuovamente intervenuti prima i cittadini, che hanno prontamente avvisato i carabinieri, poi la pattuglia dei militari, guidati dal comandante della locale stazione, Nicola Enrico Capobianco.

Per tentare la loro truffa, i malviventi hanno messo nel mirino le abitazioni di persone che vivono in varie zone di Pietrelcina e in particolare piazza Santissima Annunziata, viale Cappuccini e via Gregaria. Ma le loro intenzioni criminali sono state scoperte in anticipo proprio dai residenti, anche grazie all'incessante opera di informazione e tutela che le forze dell'ordine stanno conducendo nella cittadina sannita. Non più tardi di un mese fa, infatti, altri malfattori erano stati arrestati nei pressi di contrada Fosse a Pietrelcina, proprio per lo stesso tipo di reato. Ma il riproporsi di questi tentativi di truffa, nonostante i controlli, può indurre a pensare che esista un'organizzazione di «professionisti» in possesso di un'accurata banca dati.

Intanto dopo le segnalazioni l'auto dei malviventi (una Tipo station wagon bianca di nuova generazione, presa a noleggio da uno dei due truffatori) è stata bloccata nella stessa serata a Montesarchio. I due malviventi sono stati individuati, nei pressi del centro caudino, di militari della Radiomobile e della Sio, in supporto all'Arma per i controlli in Valle Caudina. Una volta intercettato il veicolo è scattato un breve inseguimento e i fuggitivi sono stati raggiunti mentre si allontanavano a piedi, dopo aver abbandonato il mezzo. Condotti al comando di Montesarchio, si è accertato che si trattava di 61enne e un 24enne, entrambi di Napoli, con a carico vari precedenti. Per loro, al termine delle verifiche, è scattata la denuncia per il reato di tentata truffa in concorso e sono stati, dunque, anche allontanati con la proposta per l'emissione del foglio di via obbligatorio.

Un ruolo decisivo nello sviluppo di questa vicenda lo ha giocato senz'altro il fattore collaborazione delle persone finite nel mirino dei malviventi, dei cittadini di Pietrelcina e dei carabinieri della locale stazione, che dunque hanno sventato l'ennesimo tentativo di truffa nei confronti di persone anziane, in questo caso riuscendo anche a riconoscere e allontanare i responsabili.

