Il prossimo 17 gennaio, la comunità di Ponte si prepara a dare il via alle festività di Carnevale con una serie di eventi organizzati dall'associazione «Pontis», con il patrocinio del Comune e la collaborazione del Maneggio Vitulano. Il presidente del sodalizio Nicola Pica, a commento dell'iniziativa, rileva: «L'associazione Pontis Aps di nuova costituzione è un gruppo di giovani con tanta voglia d'iniziativa. L'associazione sta organizzando un grande Carnevale, che ci sarà domenica 11 e martedì 13 febbraio con la sfilata di 6 carri allegorici, artisti di strada, musica, e tanto divertimento. Dobbiamo essere uniti l'appello di Pica - ed avere la collaborazione di tutti, per il bene del nostro paese».

L'evento di apertura, denominato «Benvenuto Carnevale - Festa di Sant'Antonio Abate», inizierà mercoledì prossimo alle 17, con la suggestiva cantata dei 12 mesi a cavallo, che attraverseranno il paese per poi convergere in piazza Fontana Longa alle 18. Qui, la rappresentazione dei mesi dell'anno sarà seguita dall'accensione del falò, un omaggio alla tradizione locale. La serata proseguirà con stand gastronomici e una festa danzante animata da «Jonathan e la buona musica».

Per celebrare la conclusione del Carnevale, l'associazione ha inoltre in programma una due giorni con una sfilata di 6 carri allegorici che si terrà domenica 11 e martedì 13 febbraio. Il Carnevale di Ponte ha una storia lunga 43 anni, con una breve interruzione che verrà superata quest'anno. L'11 febbraio segna il punto culminante con la sfilata di 6 carri allegorici, alti tra i 5 e i 6 metri e costruiti in cartapesta, come i famosi carri del carnevale di Viareggio. Il tema sarà libero, ma con un tocco speciale dedicato al mondo dei supereroi dei cartoni animati per i più piccoli. I carri renderanno omaggio alla maestria artistica locale e saranno accompagnati dalla musica di Radio Company, dai Bottari di Solopaca, dalle scuole di ballo e dagli artisti di strada. Prenderanno parte alla manifestazione anche gli studenti delle elementari del locale istituto comprensivo.

La sfilata del 13 febbraio sarà vagliata da una giuria di esperti, composta da pittori, scultori e scenografi, che premieranno il miglior carro allegorico. La scuola primaria parteciperà con un carro sul tema della pace, a testimonianza dell'importanza del coinvolgimento delle scuole e dei bambini in questo evento comunitario. «L'Associazione Pontis, nel suo impegno per la promozione sociale e culturale, si pone l'obiettivo di riscoprire e valorizzare le tradizioni locali - afferma Pica -. L'entusiasmo dei giovani che compongono l'associazione si riflette nell'organizzazione di eventi che coinvolgono l'intera comunità, contribuendo così a mantenere vive le radici culturali pontesi e sannite. L'ultima dimostrazione di questo impegno - aggiunge nelle conclusioni - è stata la mostra concorso del presepe tradizionale e artistico "Seguendo la stella", che ha ricevuto un notevole successo nella settima edizione».