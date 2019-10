CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 5 Ottobre 2019, 08:30

MORCONE Luella De Ciampis Potenziate le unità di ricerca per trovare Bruno Gentilcore, il 57enne di Foiano Valfortore scomparso lunedì mattina dal Dsm di Morcone. Ieri mattina il comando dei carabinieri di Cerreto Sannita ha attivato altri uomini, per sfruttare le condizioni meteo favorevoli. Poco meno di 100 le unità che partecipano alle ricerche per ora tra personale specializzato dei carabinieri, guardia di finanza, vigili del fuoco e protezione civile, a cui si sono aggiunte le squadre di volontari, con gente del...