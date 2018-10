Damiano-Di Maria: la parola ai grandi elettori per il presidente

Mercoledì 31 Ottobre 2018, 08:00

BENEVENTO - Lo sprint verso la Rocca è lanciato. Chi, tra Franco Damiano e Antonio Di Maria taglierà per primo il traguardo? Basta attendere poche ore, la giornata odierna o le primissime ore di domani, per sbrogliare il nodo. La Provincia di Benevento, esaurito il quadriennio di Claudio Ricci, avrà un altro presidente. Questo è scontato e non da adesso, in quanto per assurgere alla carica di numero 1 delle Province è indispensabile essere sindaci. Solo i primi cittadini, infatti dice la legge Delrio, possono concorrere per la presidenza, non a caso, quando nel 2016 Ricci fu scalzato da sindaco di San Giorgio del Sannio, ci fu chi mise in dubbio la legittimità della sua permanenza al vertice della Rocca dei Rettori. Ha potuto proseguire il suo mandato solo perché si era proposto pure quale consigliere provinciale uscente. Una querelle finita in tribunale, a iniziativa dell’ex consigliere Spartico Capocefalo, peraltro non ancora conclusasi visto che una settimana fa se ne è discusso in Corte di Cassazione e si è in attesa della sentenza. Quattro anni fa, Ricci riuscì a preservare la presidenza al centrosinistra superando Giorgio Nista in base al valore dei voti ponderati: totalizzò 51.538 a fronte dell’avversario, che ne intercettò 40.783.