Sabato 17 Agosto 2019, 10:18

Furto nella notte nel liceo classico Lombardi di Montesarchio. I ladri hanno puntato i distributori automatici: non riuscendo a portare via l'incasso hanno consumato solo alcune bibite e sono andati via ma non prima di svuotare qualche estintore. Indagano i carabinieri per risalire agli autori.