Il progetto del campo da golf ha bisogno di una messa a punto. I rilievi avanzati da Regione e Provincia nella fase di scoping per la Valutazione ambientale strategica sono stati recepiti nel provvedimento ufficiale di assoggettabilità licenziato nelle scorse ore dal settore lavori pubblici del Comune con determina del dirigente Antonio Iadicicco.

APPROFONDIMENTI Geolier, show blindato: piazza a numero chiuso Filtro per l'acqua dei pozzi «gara subito dopo l'acconto» Geolier sold out: «Senza biglietto non senti e non vedi» e scoppia la polemica

Esito ormai scritto dopo il vertice a Palazzo Mosti nel quale la responsabile dell'ufficio Vas Simona De Filippo aveva prospettato l'inevitabilità dell'approfondimento prescritto per legge. Fase di ulteriori verifiche che si protrarrà almeno fino alla primavera. Il cronoprogramma dettato dal Codice dell'Ambiente e dalla delibera di giunta regionale 203/2010 scandisce gli step che dovrà superare il «Tierra Samnium Golf Club» per incassare il via libera alla realizzazione tra Cretarossa e Coluonni. Disco verde per il quale occorreranno verosimilmente 6 mesi.

Il conto alla rovescia scatterà con la presentazione del Rapporto ambientale e della sintesi non tecnica. I documenti dovranno tenere conto delle osservazioni avanzate in forma di contributo da Regione e Provincia. Per superare le eccezioni avanzate dai due enti e mettere in sicurezza la procedura amministrativa, è previsto un briefing nei prossimi giorni tra gli staff tecnici di Comune e Antum. Nella nota trasmessa il 30 giugno, i tecnici di Palazzo Santa Lucia hanno duramente sferzato il rapporto ambientale preliminare presentato da Antum immobiliare definendolo «un documento alquanto scarno che non contiene informazioni dimensionali sulle opere a farsi, né fa una valutazione adeguata, qualitativa e quantitativa, degli impatti derivanti da un'opera di tale rilievo, anche in relazione ai flussi antropici che verranno richiamati».

Per i funzionari della Regione, «la realizzazione di un campo da golf a 18 buche con annesse strutture ricettive e di supporto alle attività sportive si configura come progetto di sviluppo urbano rientrante nella tipologia "parchi tematici di superficie superiore a 5 ettari" assoggettata a valutazione ambientale strategica». Stessa conclusione alla quale sono giunti i referenti del servizio pianificazione urbanistica della Provincia con nota del 7 luglio che ha sollecitato l'esecuzione della valutazione ambientale in quanto «l'area d'intervento ricade in un vasto ambito nel quale rientrano emergenze paesaggistiche e ambientali da tutelare ed elementi di criticità da attenzionare». Inoltre «l'area si sovrappone al corridoio ecologico "Vallone delle Cornacchie" per il quale il Piano di coordinamento territoriale provinciale prescrive interventi conservativi». I funzionari della Rocca hanno inoltre segnalato «elementi di vulnerabilità nelle modificazioni dell'assetto fondiario, nel consumo di suolo agricolo dovuto a espansioni urbane, le modificazioni della funzionalità ecologica, idraulica e dell'equilibrio idrogeologico, l'inquinamento del suolo, l'intrusione di elementi estranei o incongrui con i caratteri peculiari compositivi, percettivi e simbolici».

La documentazione progettuale aggiornata con il nuovo Rapporto ambientale e la sintesi non tecnica resterà per 45 giorni all'Albo del Comune e chiunque potrà presentare osservazioni. Poi sarà ancora l'ufficio Urbanistica, d'intesa con l'ufficio Vas dei Lavori pubblici, a licenziare il parere conclusivo sulla Valutazione ambientale strategica. Incassato il nulla osta della tecno-burocrazia, tornerà in campo la politica. Presumibilmente a dicembre, il sindaco Clemente Mastella siglerà l'Accordo di programma con Antum immobiliare, società del gruppo Basile. Entro 30 giorni il testo dovrà essere ratificato dal Consiglio comunale, decretando l'approvazione del progetto in variante urbanistica. Il proponente dovrà quindi presentare il Piano urbanistico attuativo con valenza di permesso di costruire, acquisendo tutti i pareri di rito che per legge vanno forniti entro 60 giorni. Si passerà quindi all'adozione in giunta del Piano attuativo che dovrà restare in pubblicazione sul Bollettino regionale per 30 giorni. Ultimo passo prima dei lavori, l'approvazione del Pua da parte dell'esecutivo. Calendario alla mano, dunque, per conoscere il destino del Tierra Samnium Golf Club si dovrà attendere la prossima primavera. Un netto rallentamento rispetto alle previsioni più ottimistiche.