Geolier sold out: «Senza biglietto non senti e non vedi» e scoppia la polemica

Scoppia la polemica in vista del concerto del rapper napoletano Geolier, di domenica sera in piazza Risorgimento. Sulla pagina Facebook di Benevento città spettacolo è apparsa una locandina: «Senza biglietto non venire. Piazza chiusa: non vedi e non senti». Un modo per tenere lontani i curiosi che non sono riusciti ad accaparrarsi uno degli ottomila biglietti che hanno portato al sold out.

Molti i commenti inferociti dei cittadini: «E quelli che abitano in zona - scrive un utente - gli andiamo a chiudere ermeticamente i balconi e gli tappiamo le orecchie? Non venire, non senti e non vedi...

che cosa è una minaccia? Non si può entrare e uscire dalla piazza? Altrimenti che fate ci arrestate perché camminiamo nei pressi di piazza Risorgimento? Da premettere che l'evento personalmente non mi interessa, ma siete impazziti, che cosa è l'area 51 benevento». «Ed è giusto questo? - scrive una donna - I ragazzi che nn hanno avuto la possibilità di comprare il biglietto devono essere emarginati? Città spettacolo e cultura deve essere per tutti...Senza fare discriminazioni punto!!».

E ancora: «Non posso passare a piazza Risorgimento? Ma è uno scherzo?». «Non vedi ok, si può fare... ma non senti? Come funziona? Le forze dell'ordine distribuiscono tappi?» ironizza un altro utente. «Complimenti al Smm della pagina - tuona un altro cittadino sannita -. Non c’era modo peggiore di esprimere un concetto già di per sé sbagliato».