Gianni Morandi in concerto, lunga coda dei fan per l'accesso

Il rischio pioggia non ha scoraggiato i fan di Gianni Morandi che in questi minuti sono pazientemente in fila per assistere al concerto di Gianni Morandi previsto in piazza Risorgimento, evento organizzato all'interno del festival Benevento Città Spettacolo. La lunga coda di coloro che hanno acquistato il biglietto si snoda per lungo tutta via Perasso, una circostanza che raramente è stata registrata in città.

Gli spettatori assisteranno al 'Go Gianni go', la tourneé che il cantante sta portando in giro per l'Italia. Arrivato nel pomeriggio a Benevento, Morandi ha avuto modo di scattare selfie e foto con i suoi ammiratori e anche di cantare canzoni con quanti lo hanno fermato.