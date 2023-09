Oltre tre ore è durata la riunione della commissione provinciale che vigila sui pubblici spettacoli incaricata di esaminare le misure di sicurezza adottate per l'esibizione del rapper Geolier in programma domenica sera alle 22 a piazza Risorgimento. La commissione, presieduta dal vice prefetto Mara De Feo, ha emesso delle prescrizioni per gli organizzatori e domani mattina alle 11,30, si riunirà di nuovo per verificare se ciò che è stato disposto si è concretizzato.

La commissione ha autorizzato la presenza di 8.900 spettatori, un numero ritenuto compatibile con la documentazione esibita. Infine sono state richieste l'installazione di un impianto di illuminazione di emergenza in caso di eventuali interruzioni dell'illuminazione pubblica, una adeguata presenza del servizio di vigilanza antincendio e una consistente collocazione di bagni chimici, ed una segnaletica dei percorsi di esodo. L'architetto Antonio Iadicco, del Comune, ha ricordato che le misure di sicurezza sono state predisposte tenendo conto dei suggerimenti della questura e dei vigili del fuoco, in particolare per le aree di prefiltraggio. Questo per consentire l'acceso alla zona solo di chi ha il biglietto per assistere allo spettacolo.

I transennamenti saranno collocati al viale Mellusi altezza «Moulin Rouge» a via Perasso dopo il bar Massimo e su via Nicola da Monteforte. Inoltre via Oderiso e via 24 Maggio saranno invece presidiate per consentire un eventuale esodo degli spettatori in sicurezza. Il prefiltraggio è previsto dal pomeriggio. Ieri si è avuta anche un'ordinanza a firma del sindaco Clemente Mastella, che ha accolto una richiesta della questura. L'ordinanza vieta dalle 12 di domenica 3 settembre fino alle ore tre di lunedì 4 a tutti gli esercizi di vendita al dettaglio, di somministrazione alimenti e bevande, artigianali e nei punti di ristoro situati nelle aree pubbliche e private in bottiglie di vetro e contenitori di latta.

Queste le zone cittadine interessate dall'ordinanza: piazza Risorgimento, via Oderisio, via Perasso, via del Pomerio, viale dei Rettori, viale Atlantici, viale Mellusi, via Meomartini, via Nenni, via Vetrone, via Marmorale, via Nicola Sala, via Flora, via Calandra, via Nicola da Monteforte e loro strade adiacenti e limitrofe, centro storico (Corso Garibaldi, via Traiano, piazza Roma, piazza Vari, piazza Castello, piazza IV Novembre e loro strade e vicoli adiacenti e limitrofi). È consentita, nel periodo e nell'arco di orario considerato, agli esercizi di vendita e artigianali, la vendita delle bevande previa spillatura (alla spina) o mescita in contenitori di carta o di plastica e tale modalità di vendita, eccezionalmente, non sarà considerata attività di somministrazione. È consentito ai pubblici esercizi e alle attività artigianali con vendita assistita l'uso del vetro per la sola somministrazione di alimenti e bevande esclusivamente all'interno dei locali dei pubblici esercizi o nei plateatici oggetto di concessioni con servizio al tavolo, fermo restando il divieto di asporto di alimenti e bevande in bottiglie e contenitori di vetro e lattine. Per i trasgressori la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento a cinquemila euro. Chiaramente è previsto un imponente servizio di ordine pubblico, diretto dal vice questore vicario Bianca Lassadro. Il sevizio di vigilanza prederà il via a partire dalle ore 13 in particolare per la polizia municipale che dovrà disporre la rimozione di eventuali auto in sosta nell'area interessata dallo spettacolo.

In occasione dell'evento Palazzo Mosti ha anche disposto un particolare piano per la viabilità. Previsto divieto di sosta con rimozione coatta dalle 13 a fine spettacolo, sulle seguenti strade: via Da Monteforte, via Oderisio, viale Mellusi nel tratto compreso tra via Ferrelli via De Caro e piazza Risorgimento, via Perasso e via Vianelli. Divieto con rimozione coatta a partire dalle 7 in piazza Risorgimento. Chiusura al traffico veicolare dalle 13, o laddove se ne ravvisasse la necessità, fino al termine dello spettacolo: a via Da Monteforte, via Oderisio da Benevento, viale Mellusi nel tratto compreso tra via Ferrellivia De Caro e piazza Risorgimento, via XXIV Maggio, via Perasso, via Vianelli, via De Caro in uscita sul viale le Mellusi e via T. Ferrelli prima traversa in uscita su viale Mellusi.

Chiusura al traffico veicolare dalle 7 fino al termine della manifestazione su Piazza Risorgimento; deviazione dei flussi di traffico, nei giorni interessati dalla manifestazione, viale Mellusi incrocio con via De Caro e via Ferrelli, dalle 13, o non appena se ne presenti la necessità, a fine spettacolo. Sarà istituito il parcheggio a pagamento, gestito da Trotta services, presso il terminal bus extraurbano di via Pertini, lungo via Pertini.

Intanto ieri è scoppiata una polemica social sulla pagina Facebook di Città spettacolo. È apparsa una locandina: «Senza biglietto non venire. Piazza chiusa: non vedi e non senti». Un modo per tenere lontani i curiosi che non sono riusciti ad accaparrarsi uno degli ottomila biglietti che hanno portato al sold out. Ma un messaggio che non è piaciuto ai cittadini, che hanno invaso la bacheca con post al veleno.