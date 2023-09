Roberto Vecchioni sarà al Festival Filosofico del Sannio

Roberto Vecchioni sarà uno dei protagonisti della decima edizione del Festival Filosofico del Sannio, organizzato dall’associazione culturale 'Stregati da Sophia', presieduta dalla professoressa Carmela D'Aronzo.

Il cantautore, scrittore e poeta lombardo sarà in città probabilmente nel mese di maggio, a testimonianza dell'importanza della kermesse che negli anni ha ospitato nomi di spicco del panorama culturale italiano: Dacia Maraini, Paolo Crepet, Umberto Galimberti, Zygmunt Bauman, Gianrico Carofiglio e don Luigi Ciotti, solo per citarne alcuni. Per Vecchioni si tratta della seconda partecipazione al festival.