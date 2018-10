Giovedì 18 Ottobre 2018, 07:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cambiano alcune regole per il conferimento dei rifiuti a partire dal mese di novembre. E, da oggi, il compost ottenuto dall’umido potrà essere utilizzato come fertilizzante. È questa la principale novità che riguarda la raccolta differenziata e il conferimento dei rifiuti. Fino a esaurimento scorte, sarà distribuito gratuitamente - presso la sede della Sogesi in via Masseria della Signora, la società incaricata della raccolta - un fertilizzante naturale ottenuto dal recupero dei rifiuti organici. Fertilizzante che, come assicura chi è al vertice della società, potrà essere utilizzato «ed è adatto a tutti i tipi di terreno, migliora la struttura del suolo, aumentando la biodiversità del terreno». Per ottenere il compost basterà farne richiesta. Fertilizzante naturale che sarà distribuito in sacchi da 50 litri, questa la quantità massima stabilita a persona.