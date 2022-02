Tentato omicidio dell’attore Azzurro, condannato e arrestato un 42enne

I carabinieri di Benevento, in esecuzione di un provvedimento di carcerazione emesso dalla procura sannita, hanno arrestato e portato in carcere un 42enne condannato ad espiare un residuo pena di un anno, 8 mesi e 20 giorni di reclusione per tentato omicidio, sequestro di persona ed estorsione, reati commessi ai danni dell'attore e regista napoletano Roberto Azzurro.

APPROFONDIMENTI L'AGGRESSIONE Lite per gelosia, 34enne accoltellato: preso il nipote di Maria... BOLOGNA Omicidio di Chiara Gualzetti, il padre: «Mia figlia uccisa... IL CASO Percosse e violenze nell'area di servizio: operaio di 43 anni...

La vicenda risale al 4 agosto 2017, quando Azzurro fu ricoverato all'ospedale Rummo di Benevento in prognosi riservata dopo essere stato accoltellato alla gola ed all'addome, a seguito di un diverbio di natura passionale.

Le immediate indagini dei carabinieri, dirette dalla procura della Repubblica di Benevento, permisero di individuare l'autore del gesto che fu denunciato in stato di arresto.