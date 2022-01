Omicidio di Chiara Gualzetti, il padre: «Mia figlia uccisa senza motivo, eliminiamo il rito abbreviato, niente sconti ai crimini strazianti»

La vita di Vincenzo e Giusi si è fermata per sempre lo scorso 28 giugno, quando il corpo della figlia Chiara Gualzetti, quindici anni, è stato ritrovato in un campo ai margini del bosco dell’Abbazia di Monteveglio, in provincia di Bologna.

Massacrata da un amico sedicenne di cui si fidava. «Girati, ti devo dare un regalo», le ha detto. E invece l’ha accoltellata. «Sono passati quasi sette mesi dall'omicidio, io e mia moglie cerchiamo di...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati