BENEVENTO - Paura ieri pomeriggio in via Vatecai, al confine tra i territori di San Marco dei Cavoti e Pesco Sannita, per un incendio divampato in un capannone usato per lo stoccaggio del fieno. All’interno anche diversi mezzi agricoli, fortunatamente, spostati all’esterno. A fuoco tantissime balle di fieno. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Benevento e San Marco dei Cavoti per domare il rogo a pochi metri, tra l’altro, dall’abitazione dei proprietari del capannone che avevano lanciato l’allarme.