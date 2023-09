Accettola sceglie Mastella e «Noi di Centro»

La consigliera comunale di San Giorgio del Sannio Alessia Accettola annuncia l’adesione a «Noi di Centro». Di professione farmacista, Accettola è stata assessore al Bilancio e alle Politiche sociali al Comune di San Giorgio del Sannio e presidente del consiglio di amministrazione dell'azienda Servizi sociali Ambito B2. Oggi siede, a San Giorgio del Sannio, in consiglio comunale con il gruppo «Bene Comune».

«L’approdo nel partito guidato da Clemente Mastella – spiega - è perfettamente in linea e in sintonia con la mia formazione politica che da sempre mi vede impegnata nel campo dei moderati e del cattolicesimo democratico.

Il mio percorso continua insieme all’amico Pino Ricci con il quale abbiamo condiviso l’esperienza amministrativa a San Giorgio del Sannio e con il quale c’è tuttora un rapporto di perfetta sintonia politica. Insieme siamo pronti a contribuire alla crescita del partito a San Giorgio, nell’area del Medio Calore e naturalmente nel Sannio. Ringrazio il presidente della Provincia Nino Lombardi, la cui disponibilità verso coloro che si impegnano sul territorio è sempre totale e disinteressata».

«La leadership di Clemente Mastella rappresenta un presidio sicuro e affidabile, dal quale non possiamo che trarre insegnamento: spero dunque di poter dare una mano alla comunità politica di Noi di Centro che vedo in straordinaria crescita nel Beneventano e non solo», conclude Accettola.