Mastella: «Città spettacolo resterà popolare fino a quando sarò sindaco»

Oltre centomila presenze e un elogio particolare alle migliaia di giovani che hanno invaso la città per assistere al concerto di Geolier. La fotografia del sindaco di Benevento Clemente Mastella in occasione del bilancio della rassegna «Benevento città spettacolo» che si è conclusa con il concerto del noto rapper napoletano Geolier.

«La regia che porta avanti il direttore artistico di Città spettacolo Renato Giordano - ha detto Mastella - si ispira a quella che era la formula di "Quattro notti e … più di luna piena", tenendo viva la città tra libri, dibattiti, teatro, musica per diversi giorni, contemporaneamente, ed è una caratteristica unica. È utile per la città e ci rende protagonisti in Campania.

Per il prossimo anno sarà difficile scegliere i nomi dopo il successo di Morandi. Sicuramente continueremo a proporre eventi popolari che preferiamo rispetto a cose criptiche, questo è il nostro marchio di fabbrica». E, in chiusura, una battuta secca: «Sarà così fino al 2027 (quando scade il mandato del sindacato, ndr) e se ci sarà il terzo mandato... fino a quando sarà possibile».