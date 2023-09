Pannelli fotovoltaici negli uffici comunali di via del Pomerio: ok al progetto

La giunta comunale, presieduta dal sindaco Clemente Mastella, ha dato via libera quest'oggi al progetto esecutivo per i lavori di efficientamento energetico presso le strutture comunali di via del Pomerio.

«Con fondi pari a 170 mila euro - spiegano il sindaco Mastella e l'assessore all'Ambiente Alessandro Rosa - derivanti dalla Legge 160 del 2019 avvieremo la transizione verso l'energia pulita delle strutture comunali. Saranno installati pannelli fotovoltaici con scambio sul posto e inverter di conversione. Un passaggio importante sul percorso verso la sostenibilità energetica che deve vedere proprio gli uffici comunali fare da battistrada» concludono il sindaco Mastella e l'assessore Rosa.