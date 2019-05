CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 26 Maggio 2019, 12:00

Come ogni anno i pellegrini di Padre Pio hanno voluto festeggiare ieri, nel suo paese natale, il compleanno del grande santo stimmatizzato. Ad accogliere i fedeli Padre Fortunato Grottola, guardiano del convento dei frati Cappuccini, e Domenico Masone, sindaco di Pietrelcina. Il programma di eventi a cui hanno partecipato, in forma privata o pubblica, numerose autorità civili, militari e religiose, si è svolto in mattinata davanti al sagrato della chiesa conventuale de «La Sacra Famiglia». Nel pomeriggio, invece, dopo la santa messa delle 17.30, si è svolta la solenne processione della statua lignea del santo per le vie del paese.Nel corso delle celebrazioni è stata ribadita la grande figura spirituale di un santo «speciale» come Padre Pio, che ha trovato nella preghiera e nel sacramento della riconciliazione i caratteri più evidenti del suo amore verso Dio. A presiedere la santa messa è stato Padre Francesco Neri, componente del consiglio generale dell'ordine dei frati minori Cappuccini, che ha sostituito il ministro generale dell'ordine, frate Roberto Genuin. Durante l'omelia il sacerdote ha sottolineato due caratteristiche specifiche di un buon cristiano (che si sono concretizzate nel messaggio di San Pio): la mitezza e l'umiltà.