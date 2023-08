Ceniccola: «Reddito di contadinanza ai viticoltori»

Un “reddito di contadinanza“ per i viticoltori in difficoltà. Lo propone Fiorenza Ceniccola, consigliera comunale a Guardia Sanframondi e coordinatrice di Forza Italia Giovani Benevento, spiegando: «Per la vendemmia 2023 è suonata la campana e nella prossima settimana si incominciano a portare le preziose uve nelle cantine per la vinificazione. Una buona vendemmia la definiscono gli enologi. E questo fa aumentare ancor di più la rabbia dei nostri viticoltori che, ormai, non riescono a recuperare nemmeno le spese sopportate per coltivare i nostri preziosi vitigni Doc e Igt. Le uve lo scorso anno sono state pagate ai vignaioli circa 30-40 centesimi al chilo. E le previsioni per questa nuova vendemmia si preannunciano ancor più angoscianti».

«Di fronte a questo scenario di crisi - continua Ceniccola - sono qui per dire a voce alta al ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, che la politica non può stare a guardare, ma deve assumere un’iniziativa forte per fronteggiare una situazione insostenibile. La Regione si attivi per definire un accordo di filiera che funzioni come un vero e proprio “contratto di trasparenza” sul modello francese. E dato che l’aumento del carburante, dei costi energetici, dei concimi e degli antiparassitari ha ulteriormente eroso la redditività per i nostri vitivinicoltori e, in genere, per tutti gli addetti nel settore agroalimentare, a nostro avviso occorre un provvedimento ad hoc, un “reddito di contadinanza” sotto forma di assegno mensile tra 600 e 1000 euro al mese per fermare la fuga dalle campagne e l’espianto dei nostri preziosi vigneti quest’anno devastati dalla peronospora. Un “reddito di contadinanza” erogato dalle Regioni e in qualche misura con la copertura finanziaria dello Stato».