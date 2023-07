Un workshop per parlare di microzonazione dei vigneti e viticoltua di precisione

Si parlerà di microzonazione del vigneto, ma non solo, nel corso della quarta giornata dimostrativa del progetto "V.In.Te.S. Viticoltura ed Innovazione per i Vini del Sannio” in programma domani 7 luglio alle ore 18 presso l’azienda partner "Il Poggio" di Torrecuso.

Nel corso del workshop verranno illustrati i progressi raggiunti ad oggi dal progetto finanziato dal PSR Regione Campania (Misura 16.1 azione 2) e che vede tra i partner Agrodigit srl (soggetto Capofila), il Centro Ricerca Viticoltura ed Enologia di Arezzo, le aziende vitivinicole del Sannio Il Poggio Vini, Cantina Morone e Azienda Agricola Torre dei Chiusi, e la Cia Confederazione Italiana Agricoltori di Benevento.

Quella di domani sarà inoltre l'occasione per gli operatori del settore, le aziende e gli appassionati di vino di entrare in contatto diretto con i ricercatori e di scambiare idee ed esperienze.

Dopo i saluti di Valentino Salvatore di Agrodigit e del presidente provinciale Cia Carmine Fusco, previsti gli interventi di Ettore Varricchio, docente di qualità e tecniche di produzioni alimentari e presidente Corsi di Laurea in Biologia dell'Università del Sannio, di Maria Chiara Di Meo, docente di controllo dei processi di produzione, e dei ricercatori del CREA Viticoltura ed Enologia di Arezzo Marco Ammoniaci e Mauro D’Arcangelo. Conclusioni affidate a Maria Grazia De Luca, dell'Associazione Italiana Sommelier. Modera il giornalista Gianluca Brignola.