In corso lavori di manutenzione su tutto il territorio comunale

Procedono a Sant’Agata de Goti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su tutto il territorio comunale.

«Dal verde pubblico alla pulizia e riqualificazione di strade, piazze e parchi, in questi giorni - dichiarano da Palazzo San Francesco - diverse sono le attività messe in campo da un'amministrazione civica consapevole delle priorità alle quali dedicarsi, sempre con grande attenzione ai conti pubblici, evitando sprechi e individuando risorse e soluzioni per garantire servizi e infrastrutture di primaria importanza per la città e per i suoi abitanti.

Un territorio vasto che si estende per 63 km quadrati non è facile da manutenere ma gli interventi, già in corso da diverse settimane, stanno gradualmente toccando tutte le zone del comune, dal centro alle periferie».

Nella giornata di domani avrà luogo inoltre il diserbo termico e lavaggio di strade e piazze del centro storico cittadino.