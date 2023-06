Azione Cattolica diocesana, due nuove nomine da parte del vescovo Mazzafaro

Nuove nomine in seno all'Azione Cattolica della diocesi di Cerreto Sannita-Telese-Sant'Agata de' Goti. A darne notizia è stato lo stesso Consiglio diocesano di AC che ha comunicato la scelta, da parte del vescovo Giuseppe Mazzafaro, di don Biagio Muto (vicario parrocchiale dell’Unità Pastorale Unità Pastorale “Sant’Alfonso Maria De’ Liguori” di Sant’Agata de’ Goti) quale nuovo Assistente diocesano ACR e di don Leucio Cutillo (parroco di “San Silvestro Papa” e di “San Pietro a Romagnano” in Sant’Agata de’ Goti e direttore dell’Ufficio Catechistico) come nuovo Assistente diocesano del settore Adulti.

Restano confermati nel loro servizio associativo l'Assistente Unitario don Mimmo De Santis e l'Assistente Giovani e del Movimento Studenti di Azione Cattolica don Antonio Macolino.

«Ringraziamo – il commento da parte del Consiglio Diocesano – il Signore per il dono che loro sono nella nostra Chiesa Diocesana e, in particolare, per la nostra associazione.

Esprimiamo piena gratitudine agli assistenti uscenti don Ionut Pirtac, don Giacomo Buffolino e don Filippo Figliola per la loro disponibilità nell'accompagnamento spirituale sempre generosa, pronta e delicata, donata in questi anni di cammino insieme fatto con i loro rispettivi settori e con i soci e i simpatizzanti tutti dell'AC, condividendo l'impegno dell'associazione alla formazione umana e cristiana.

Li ringraziamo, infine, per aver scelto di farsi "compagni di strada", nella corresponsabilità, dei nuovi assistenti diocesani fino all'inizio del nuovo anno associativo 2023/2024».