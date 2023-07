Contrasto alla povertà educativa, al via «New generation Labs Benevento»

Si chiama "New generation Labs Benevento" il progetto per il contrasto alla povertà educativa promosso dall’impresa sociale "Giada Onlus" di Colle Sannita e che vede la collaborazione di istituti scolastici, enti del Terzo Settore, enti di formazione professionale, l’Istituto Penale per minorenni di Airola ed enti locali come i comuni di Airola, Bucciano, Moiano, Montesarchio e Sant’Agata de’ Goti.

Il progetto, finanziato dall’Unione Europea con "Next Generation EU" nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), prenderà il via con l'attivazione in questi giorni di un primo corso di certificazione informatica che coinvolgerà 10 giovani e con un corso di saldatura ad elettrodo destinato a 10 ospiti dell’Istituto penale minorile di Airola.