Dirigente trasfertita, istituto “Moro” in reggenza

Dirigenti scolastici, al via le operazioni di mobilità. L'Ufficio scolastico regionale ha ufficializzato ieri il mutamento d'incarico per Rosa Sonia Tangredi, che nel corso dell'anno scolastico 2022-23 ha guidato, da titolare, l'istituto di istruzione superiore "Aldo Moro" di Montesarchio occupandosi anche, da reggente, dell'istituto comprensivo di Colle Sannita. La Tangredi risulta perdente posto perché la popolazione scolastica dell'istituto caudino si è ridotta e ora non raggiunge più la soglia minima prevista dalla normativa di riferimento per poter conservare un dirigente e un direttore dei servizi generali ed amministrativi “in esclusiva”

Al di là dell'aspetto formale, però, non si tratta di un cambiamento a 360 gradi.

La dirigente, da settembre, sarà in servizio, questa volta da titolare, presso l'istituto comprensivo di Colle Sannita che già conosce e già ha guidato. Va detto che, nel caso ne facesse richiesta, potrebbe comunque ritrovarsi anche al vertice dal "Moro" ma questa volta da reggente. A meno che l'Ufficio regionale guidato da Ettore Acerra non opti per un sistema di assegnazione degli incarichi aggiuntivi che tenga conto anche della distanza chilometrica tra gli istituti, molti dei quali peraltro già distribuiti su più plessi in diversi comuni.