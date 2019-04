Lunedì 29 Aprile 2019, 14:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Sannio è in lutto per la morte di Michelantonio Maffeo, 61 anni, sindaco di Foiano di Valfortore. Il primo cittadino aveva avuto un malore nei giorni scorsi ed era stato ricoverato in ospedale. Oggi la notizia della sua scomparsa e i messaggi di cordoglio da parte delle istituzioni.«Ho appreso con profonda commozione della scomparsa del sindaco di Foiano di Val Fortore, Michelantonio Maffeo. In questo momento di grande dolore per la famiglia e per la cara comunità di Foiano desidero ricordare il suo impegno nella promozione del bene comune e nella crescita sociale ed economica del territorio che ha guidato per diversi anni. Il Sannio perde con lui un sindaco del fare. Un abbraccio colmo di affetto va alla famiglia e alla comunità di Foiano di Val Fortore».Così il consigliere regionale e vicepresidente della commissione Agricoltura della Campania, Erasmo Mortaruolo. Anche il presidente della Provincia di Benevento, Antonio Di Maria, a nome suo, dei consiglieri provinciali tutti e del segretario generale ha inviato al vice sindaco di Foiano di Valfortore, Antonio Ruggiero, un messaggio di partecipazione al cordoglio per il lutto che ha colpito la comunità per la scomparsa del sindaco ricordandone l'azione amministrativa e l'impegno profuso per i suoi concittadini.