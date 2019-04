CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 25 Aprile 2019, 15:00

Il lungo inverno delle polveri sottili non è ancora terminato. Proprio mentre ci si accinge a riporre in soffitta, si spera definitivamente, guanti e cappotti, l'inquinamento atmosferico in città torna a farsi sentire. E lo fa con una virulenza inaspettata. Valori elevatissimi di polveri Pm 10 e Pm 2,5 sono stati rilevati ieri e martedì dalle centraline di via Mustilli e Santa Colomba. Tassi di contaminazione che sono andati ben oltre i limiti di tollerabilità riaprendo una problematica che sembrava assopita anche alla luce dei precedenti storici. Era dal 2 aprile che non si registravano sforamenti dopo un inverno flagellato dalle alte concentrazioni di smog con relative chiusure al traffico veicolare in centro. L'ultimo della serie data domenica 7 aprile, cascame delle intemperanze certificate dalle postazioni Arpac tra il 30 marzo e il 2 aprile. Da quel momento le antenne di rilevamento non avevano captato più alcuna violazione e il ciclo positivo sembrava essersi stabilizzato.