Stadio «Parrella», scatta il via libera al restyling

Michelangelo De Nigris Restyling in arrivo per l'impianto sportivo «Vittorio Parrella», che dal prossimo anno sarà «teatro» delle partite casalinghe della locale formazione del Real San Nicola Manfredi, fresco dell'approdo in Prima categoria. Un impianto certamente «datato», che inevitabilmente mostra i segni del tempo trascorso e che negli anni avrebbe avuto bisogno di maggiori attenzioni. Proprio per questo, dopo gli incontri tra il sindaco Arturo Leone Vernillo, il consigliere comunale delegato allo Sport Fernando Junior Lombardo e gli stessi vertici della società calcistica, ora le promesse si apprestano a diventare realtà. È arrivato, infatti, anche l'atto della giunta comunale che fornisce gli indirizzi al «Rup» (responsabile unico del procedimento) per il via libera ai lavori. Si tratta di interventi che saranno finanziati con fondi previsti nel bilancio di previsione recentemente approvato dal consiglio comunale.

In particolare, i lavori riguarderanno i servizi igienici per gli spettatori, gli spogliatoi e tutti gli spazi situati all'interno della struttura sportiva, al fine di adeguarla alla normativa sulla sicurezza in vigore. Un maquillage ampiamente sollecitato anche da Ferdinando Junior Lombardo, al quale lo stesso primo cittadino ha affidato tutte le questioni che riguardano lo sport e, di conseguenza, anche le stesse strutture sportive. «Il campo di calcio Vittorio Parrella - ha sottolineato lo stesso Lombardo - sarà un altro fiore all'occhiello della nostra amministrazione, ma saranno attenzionati anche gli altri impianti sportivi del paese».