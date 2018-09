Domenica 16 Settembre 2018, 12:08 - Ultimo aggiornamento: 16-09-2018 12:29

Un uomo è stato ferito con un colpo di coltello al collo al termine di una rissa davanti a un locale nel centro di Telese Terme avvenuto la notte scorsa. La vittima è stata portata nel pronto soccorso di una clinica dove i sanitari lo hanno giudicato guaribile in pochi giorni. Gli agenti hanno identificato l'aggressore e hanno sequestrato gli indumenti ancora intrisi di tracce ematiche. L'uomo è stato denunciato per lesioni aggravate e porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere. Sono in corso di valutazione eventuali provvedimenti amministrativi da adottare nei confronti del locale