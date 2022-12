Con l'avvicinarsi della ricorrenza del Natale si intensificano in tutto il Sannio le manifestazioni che ricordano la nascita di Gesù. A cura delle associazioni di volontariato, delle Pro Loco e dei Forum dei giovani e delle parrocchie, gli eventi, destinati in particolare ai più piccoli, scandiscono i giorni che precedono e seguono il Natale proponendo appuntamenti che spaziano dalla musica alla danza, dalle tradizionali tombolate al karaoke. A San Leucio del Sannio ritorna, il 27 e 28 dicembre, il presepe vivente a cura del locale Forum dei giovani in collaborazione con l'amministrazione comunale e la pro loco. Nei giardini di palazzo Zamparelli (orario di visita 18.30/21) rivivranno le scene tipiche della Natività con un particolare accento a quelle che, al tempo di Gesù, erano la rappresentazione della vita quotidiana delle famiglie e degli antichi mestieri.

A Santa Croce del Sannio giovedì 22 dicembre Arriva Babbo Natale. Dalle ore 16 fino alle 18 l'amministrazione comunale e la parrocchia del centro sannita consegneranno nella sala consiliare i doni di Natale a tutti i bambini fino ai 13 anni residenti nel comune (i genitori, ricorda l'organizzazione, dovranno consegnare i doni agli operatori entro domani). Inoltre l'appuntamento sarà l'occasione di poter posare per una foto con Babbo Natale. Ad allietare il pomeriggio musica per tutti, animazione e tanto divertimento.

A Guardia Sanframondi, sempre giovedì, alle ore 18, il Forum dei giovani incontra i giovani in villa Comunale per il tradizionale brindisi di auguri. Dalle ore 17 alle 19 per i Borghi della lettura ci sarà la presentazione del libro di Ottavia Fusco Squitieri (nella foto) Nu piezzo e vita con la serata inaugurale di annessione del comune di Guardia al network (sala consiliare). Infine, nella serata della vigilia, con inizio alle 23, La natività a cura della parrocchia presso il santuario dell'Assunta di Guardia Sanframondi. A Castelvetere il calendario degli eventi organizzato dall'amministrazione comunale propone dalle 15 di giovedì 22 dicembre il Torneo di calcio categoria giovanissimi in collaborazione con la Polisportiva Venere ed il 23 dicembre il via al Villaggio di Babbo Natale in piazza San Barbato con inizio alle 15 con giochi e lotteria in collaborazione con la locale pro loco e i Draghi rugby Telese.

È tempo di tombolata a Vitulano. La pro loco Camposauro organizza per la serata del 23 dicembre (alle 20.30) il divertente appuntamento con la Tombolata karaoke che consentirà di sfidare sia la fortuna che la musica. Anche a San Giorgio del Sannio Tomboliamo con Babbo Natale divertente appuntamento riservato ai bambini dai 6 ai 12 anni (ore 16/18 biblioteca Tommaso Rossi) a cura dell'amministrazione comunale. A Palazzo Bocchini-Marzani alle 18 performance del gruppo musicale Alfa kronos in Beatles e non solo. A Pietrelcina stasera (dalle 17 alle 24) la prima edizione della Tombolata delle associazioni presso il centro polivalente Grazio Forgione con tanti premi in palio, aperitivo e cena, mentre giovedì 22, a Piana Romana alle 18,30 Natale sotto l'albero a cura dei ragazzi dell'Azione cattolica. A Ponte riecco Adelfi il simpatico personaggio creato dalla pro loco Ad Pontem come divertente compagno di giochi per i più piccoli. Adelfi oggi incontrerà i bambini della scuola dell'infanzia dell'istituto comprensivo e giovedì 22 dicembre giocherà con gli alunni della scuola primaria al salone S. Generosa con la possibilità per i piccoli di scattare le foto ricordo in compagnia del loro beniamino. Infine atmosfera fantastica per i bambini a San Salvatore Telesino con il mondo dei gonfiabili, musica ed animazione a cura della pro loco in piazza Nazionale dalle ore 10.30 fino alle 13.30 per trascorrere insieme la vigilia di Natale con Aspettando Babbo Natale.