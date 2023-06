Topolino «in viaggio sulla via Appia». Il celebre fumetto ripercorre l'antica arteria romana passando per il Sannio, attraversando Benevento e Buonalbergo fino a raggiungere Brindisi. Nell'ambito delle attività di promozione della candidatura della «Via Appia - Regina Viarum» per l'iscrizione nella Lista del Patrimonio mondiale dell'Unesco, è in corso una collaborazione tra il Ministero della Cultura, con il Servizio II- Ufficio Unesco del Segretariato generale e la casa editrice Panini, che prevede la pubblicazione di una storia a fumetti in 5 episodi «Topolino e la via della storia», un viaggio nel tempo e nello spazio lungo la via Appia Antica in compagnia del celeberrimo personaggio di Walt Disney e dei suoi amici, scritta dallo sceneggiatore Francesco Artibani e disegnata da Alessandro Perina.

APPROFONDIMENTI Paduli, la Nazionale Lnd conquista per la terza volta il Trofeo Shalom Educazione digitale, webinar gratuito di Poste Asilo nido a Capodimonte, consegnato il cantiere

Il terzo numero in uscita il 28 giugno (il numero inaugurale del ciclo dedicato all'Appia è stato quello del 28 aprile) è ambientato anche nella cornice del Ponte delle Chianche di Buonalbergo. Per tale motivo il giorno 29 giugno si terrà a Buonalbergo il laboratorio «Topolino e la via Traiana» per i bambini del locale plesso dell'istituto comprensivo «Fragnito» insieme ad artisti e fumettisti della Panini Disney. Una occasione d'oro per l'intera comunità buonalberghese, non solo per valorizzare il territorio ma che vale anche come cassa di risonanza, volano di nuove iniziative che possano dare una connotazione del tutto nuova al turismo locale.

«Esprimo soddisfazione per questo gratificante riconoscimento- spiega il sindaco di Buonalbergo, Michele Gambarota- che colloca il nostro territorio all'interno di una avventura, di un fumetto a tirata non solo nazionale ma mondiale. Una grande opportunità per l'intera comunità che grazie alla storia della nostra amata terra ha la possibilità di avere una interessante visibilità. Questa è una di quelle occasioni che possono attrarre il cosiddetto "turismo slow", il "turismo lento", non avendo noi mare o montagne e non essendo quindi un luogo di villeggiatura, queste semplici iniziative spero possano dare valore e attirare attenzione verso il nostro territorio. Per quanto concerne la giornata del 29 giugno sono certo che ci sarà una buona risposta dell'intera cittadina alle varie attività previste, anzi oltre ai ragazzi delle scuole inviteremo sicuramente le comunità a noi vicine. Intanto, abbiamo ordinato già tantissime copie di Topolino».

Una giornata da non perdere, dunque, per i bambini dell'istituto «Fragnito», perché avranno la possibilità di cimentarsi nella riproduzione dei disegni Disney, grazie alla presenza di fumettisti ed artisti di fama internazionale. Un secondo laboratorio prevede invece la riproduzione di uno scavo archeologico, in tal caso i ragazzi potranno entrare nel fantastico mondo degli archeologi, quindi avranno la possibilità di osservare i reperti, conoscerli e riprodurli. Prevista anche una mostra fotografica dal titolo «La Regina Viarum e la via Traiana», che è in fase di preparazione ma già nei prossimi giorni verrà allestita in uno dei Palazzi storici buonalberghesi. In primo piano gli scatti che riproducono l'antico viaggio da Benevento a Brindisi e che fanno parte della collezione Gardner.

«Vedere Buonalbergo con il Ponte delle Chianche protagonista di una avventura di Topolino - afferma il vice sindaco Chiara Caggiano - è una grande opportunità per far conoscere a tutti la nostra realtà, ricca di storia e di cultura».