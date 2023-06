Educazione digitale, webinar gratuito di Poste

Poste Italiane in campo nel Sannio per l'educazione digitale. Mercoledì 14 giugno alle 15 sarà possibile accedere tramite un link del sito istituzionale a una sessione on line di circa un'ora che mira a permettere a liberi professionisti e lavoratori autonomi di ampliare la propria conoscenza sull’ecosistema digitale in continua evoluzione. Il webinar fornisce strumenti e informazioni utili per poter implementare l’utilizzo delle recenti tecnologie anche nelle attività professionali.

L’azienda, in occasione dell’appuntamento del 14 giugno, ha inserito, per incontrare le esigenze di tutti i cittadini, il supporto Lis (Lingua Italiana dei segni).

Il relatore offrirà una panoramica sull’evoluzione delle innovazioni digitali applicate al business. Si parlerà di modalità di interazione degli utenti, oggi sempre più digitali, delle loro aspettative e infine della possibilità da parte delle aziende di offrire servizi ibridi dove on line e off line si integrano perfettamente consentendo di valorizzare la relazione con il cliente. Sarà possibile proporre quesiti via chat, e seguire le attività anche sui canali social LinkedIn, Facebook e Twitter attraverso l’hashtag #educazionedigitale e nella sezione storie di Instagram.