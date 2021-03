Torlontano nuovo prefetto di Benevento: «Noi centro di ascolto per la collettività»

«Profondamente convinto che la prefettura debba essere centro di ascolto per le esigenze della collettività, confido nell'aiuto e nella collaborazione di tutte le componenti istituzionali anche per poter affrontare al meglio i problemi di questo territorio, ricercando soluzioni condivise e, per questo, più efficaci». Lo ha detto il nuovo prefetto di Benevento, Carlo Torlontano insediandosi a Palazzo del Governo.

«Sono profondamente onorato - ha detto Torlontano - di assumere oggi l'incarico di Prefetto della provincia di Benevento, nella piena consapevolezza dell'impegno cui sono chiamato e che cercherò di assolvere, con spirito di servizio, nel superiore interesse di questa comunità così ricca di storia, cultura e tradizioni. Il mio massimo impegno, nell'ambito del riconoscimento dei rispettivi ruoli istituzionali, sarà rivolto ad assicurare il pieno rispetto della legalità e la sicurezza dei cittadini, la legittimità e l'efficienza dell'azione amministrativa, nello spirito costante della leale collaborazione tra Istituzioni, promuovendo ogni utile iniziativa che favorisca il dialogo tra tutte le componenti sociali». «Particolare cura porrò nel cercare di sviluppare proficue e virtuose sinergie tra i diversi livelli di governo, nell'intento di fornire risposte adeguate alle istanze ed ai bisogni della collettività», ha aggiunto il neo prefetto.

