Tragedia sull'Appia il dolore e la rabbia per l'annuncio sui social

L'ultima domenica di agosto Si è trasformata in un giorno di lacrime nel Sannio l'ultima domenica di agosto con due vittime della strada: una giovane ventenne, coinvolta in un incidente in Svizzera, per la quale sono in corso le procedure per il rimpatrio della salma: e un papà di tre figli, Vittorio Reale che ha perso la vita ad Apollosa. L'uomo, nel tardo pomeriggio di domenica, era in compagnia di una delle figlie, alla guida della sua Fiat Punto quando avrebbe perso il controllo dell'auto in via Appia Antica in contrada Cancellonica. Nulla da fare per i soccorritori del 118: il 49enne di Montesarchio sarebbe deceduto sul colpo, con l'auto ribaltatasi dopo aver urtato un guardrail e poi finita in una cunetta. Rimasta ferita invece la ragazza trasportata presso all'ospedale «Rummo» di Benevento. Ad accertare le cause del decesso sarà l'autopsia disposta per il pomeriggio, dal magistrato Licia Fabrizi che già ha affidato l'incarco al medico legale Emilio D'Oro. Poi sarà autorizzato l'interro della salma.



Ancora non noto il luogo dove si svolgerà il funerale, in quanto l'uomo non viveva più ad Apollosa paese dell'ex moglie ma a Tufara Valle. Funerali che potrebbero svolgersi anche a Montesarchio dove Reale ha sempre vissuto e dove spesso lavorava come imbianchino. Una notizia che ha colto di sorpresa soprattutto gli amici del bar di via San Martino dove la vittima spesso si intratteneva, e in generale tutta la sua comunità di adozione. Una notizia che ha rattristato due comunità, quella di Montesarchio e quella di Apollosa che si sono strette intorno alla famiglia e ai suoi figli. Questi ultimi hanno appreso della terribile morte del papà in modo crudo come ha scritto la moglie su Facebook «Non sapevano ancora della morte del padre che già persone gli hanno fatto le condoglianze mentre ci preparavamo a dirglielo». Una morte che «non lascia spazio a commenti ma solo alla preghiera per i figli e per i familiari di Vittorio Reale» è quanto dichiara Danilo Parente sindaco di Apollosa.

«Non conoscevo personalmente la vittima, non essendo di Apollosa, e forse frequentava poco il nostro paese, ma sono personalmente vicino alla famiglia come anche l'intera amministrazione. Una domenica d'estate si è trasformata in tragedia».

Una strada, via Appia Antica che, fa notare Parente, non è una particolarmente pericolosa «ma purtroppo anche il fondo reso viscido dalla pioggia può aver causato la tragedia». A ricordare Vittorio Reale sono poi gli amici di Montesarchio, quelli con cui condivideva diversi momenti. «Vittorio non sempre stava con noi perché aveva il lavoro e la famiglia - ricordano - ma era bello passare del tempo con lui e punzecchiarsi a vicenda anche sul calcio ricordando,pure il fratello che tifava Milan e noi Napoli. Abbiamo perso un altro amico».

Vicinanza alla famiglia di Reale è stata espressa anche dall'amministrazione comunale di Montesarchio con la vice sindaca Annalisa Clemente. «Siamo sconcertati - dice - e vicini ai figli, alla moglie ed a tutti i familiari».