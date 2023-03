Dramma ieri mattina a Telese Terme dove un 47enne, A.D.L., proprietario di una ditta di onoranze funebri, è stato trovato morto all'interno dell'abitazione nella quale viveva insieme alla madre. A ritrovarlo, all'interno della propria camera da letto è stata proprio la donna, insospettita dal fatto che il figlio non si fosse ancora svegliato. Quando è entrata all'interno della stanza la scena che si è trovata davanti è stata straziante. Una volta scattato l'allarme, sul posto sono poi giunti i sanitari del 118 ma per l'imprenditore telesino, purtroppo, non vi era ormai più nulla da fare.

Allertati anche i carabinieri della locale stazione, guidati dal luogotenente Roberto D'Orta e i militari dell'Arma della compagnia di Cerreto Sannita guidati dal maggiore Francesco Altieri che hanno avviato le indagini per accertare l'esatta dinamica dell'accaduto e fare luce sulla tragedia che ha colpito tutta la cittadina termale, dove l'uomo era molto conosciuto.

Teatro della tragedia via Nazionale Sannitica in contrada Piana, dove si è recato, su incarico del magistrato, Maria Gabriella Di Lauro, il medico legale Umberto De Gennaro che ha provveduto a effettuare una prima visita esterna sulla salma. Visita che però non ha rilevato traumi e dalla quale non sono emerse risultanze particolari. Il corpo della vittima è stato poi trasportato presso l'obitorio dell'Ospedale San Pio di Benevento e messo a disposizione della magistratura. Fissata anche la data dell'autopsia che sarà svolta da Massimo Esposito, nel corso della prossima settimana. Esame autoptico, a questo punto, sarà fondamentale per capire cosa abbia provocato il decesso del 47enne che era separato e padre di una bambina.

Due al momento sembrerebbero le piste battute dagli inquirenti. Quella che riconduce alla morte per via di un malore improvviso o quella che porta alla morte causata dall'assunzione di qualche sostanza. Proprio per questo, sia gli esami e che i test tossicologici che verranno effettuati sulla salma saranno fondamentali per fare piena luce sulla vicenda che sembra avere i contorni del giallo. Nella cittadina termale la notizia ha provocato commozione e sconcerto. A ricordare il 47enne è stato anche il primo cittadino Giovanni Caporaso che ha espresso «vicinanza e solidarietà alla famiglia per questo evento drammatico da parte mia e dell'intera comunità». «Tutta la città - ha proseguito la fascia tricolore - ha conosciuto, apprezzato e voluto bene a una persona solare. Mai ci saremmo aspettati di ricevere una notizia del genere. Ci auguriamo che ora si possa, tramite le dovute verifiche, accertare come siano andate le cose».

Tantissimi i messaggi di cordoglio apparsi anche sulla pagina Facebook dell'azienda che aveva annunciato nella corso della mattinata la morte del proprio fondatore.