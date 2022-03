Vaccini, quarta dose ai pazienti fragili e hub unici per tutti

Da oggi, l'Asl parte con un nuovo ciclo vaccinale, per assicurare la quarta dose alle persone fragili. In questa categoria rientrano tutti i soggetti immunodepressi che hanno una marcata compromissione della risposta immunitaria per cause legate a patologie di base, a trattamenti farmacologici o a trapianto d'organo. La somministrazione della quarta dose, potrà essere fatta a distanza di quattro mesi (120 giorni) dalla terza, rivolgendosi sia...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati