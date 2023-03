Oltre ventimila presenze in tre giorni per l'International Street Food. Un appuntamento enogastronomico che per la seconda volta ha fatto tappa a Benevento, confermando i numeri dello scorso novembre, quando per la prima volta il "circus" del cibo da strada approdò all'ombra della Dormiente. Soddisfatti gli organizzatori della manifestazione.

«Abbiamo animato il cuore dei beneventani che si confermano un pubblico affezionato afferma l'organizzatore Alfredo Orofino anche stavolta siamo riusciti a portare in piazza una vasta offerta gastronomica. È un evento che ha come obiettivo anche quello di valorizzare le tradizioni di questo territorio».

Un successo, quindi, non solo in termini di affluenza presso i 25 stand allestiti nel parcheggio adiacente al liceo Giannone, come spiega anche il vicesindaco di Benevento, Francesco De Pierro. «Siamo molto soddisfatti per questo evento che molti cittadini attendevano con piacere dichiara De Pierro Il risultato in termini di presenze evidenzia questo gradimento. Inoltre, siamo molti soddisfatti anche per l'attenta organizzazione che ha fatto sì che la tre giorni di eventi si svolgesse al meglio, per gli avventori quanto per i residenti, con un occhio particolare alle questioni di sicurezza e igiene. Speriamo conclude il delegato di poter proseguire la collaborazione per futuri eventi». Già da venerdì sera, al momento dell'apertura e fino a domenica, nelle venticinque postazioni allestite, si è potuto gustare, tra le altre cose, prelibatezze internazionali e regionali. Tra i prodotti più apprezzati le arancine siciliane e gli arrosticini abruzzesi.

«Un grande successo del quale siamo entusiasti. Il calore del pubblico che è accorso numeroso e ha apprezzato le prelibate cucine degli chef di strada ci ha riempito il cuore di gioia. dichiara l'assessore alle Attività produttive, Luigi Ambrosone - Un successo che era prevedibile, grazie anche alla grande sinergia tra l'amministrazione e gli organizzatori. Quando si lavora tutti insieme, il successo è garantito». Ora, l'amministrazione comunale vira dritto sul prossimo evento: la centenaria fiera di San Giuseppe in località Santa Colomba, alle spalle dello stadio, dal 17 al 19 marzo. «Stiamo valutando proprio in queste ore ulteriori richieste di partecipazione da parte di aziende, pertanto considerato che ci sono ancora degli spazi disponibili, crediamo di arrivare quanto meno a quota 130, - ammette Ambrosone - un numero che costituisce un traguardo importante per un appuntamento di grande interesse economico e di sviluppo commerciale per gli operatori del settore agro-alimentare, artigianale e delle avanzate tecnologie agricole».



Intanto, la preannunciata seconda apertura di uno dei colossi americani del fast food in città continua a far discutere. A riaccendere le polemiche, la capogruppo del Pd in consiglio comunale, Floriana Fioretti. «Come rivelato in questi giorni da uno studio della Confcommercio, a Benevento lo scenario commerciale è profondamente mutato negli ultimi dieci anni. È stata registrata, in particolare, una drastica riduzione dei negozi tradizionali mentre è cresciuta la presenza di attività di ristorazione. È in questo contesto che si colloca la prossima apertura di un secondo McDonald's in città. La notizia ha già fatto discutere tanto. Per quanto mi riguarda, l'attenzione andrebbe invece posta sugli aspetti logistici connessi all'insediamento del Mcdonald's. E questo per evitare problemi e criticità già vissuti all'indomani dell'apertura del primo punto ristoro della multinazionale statunitense».