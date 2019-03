Una giovane donna è rimasta ferita dopo essere stata colpita dalla caduta di calcinacci volati via a causa del forte vento che da poco aveva completamente sradicato la copertura in lamiera di un palazzo a Telese Terme. La donna è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata all'ospedale «Rummo» di Benevento per essere medicata. Il forte vento sta interessando tutto il Sannio e, in particolare, la Valle Telesina dove a causa del forte vento sono caduti numerosi alberi e rami, come è accaduto a Castelvenere dove un cipresso si è abbattuto sull'ingresso del cimitero. Pochi i sindaci della provincia di Benevento, tra cui quello del capoluogo, che hanno deciso di tenere chiuse le scuole, i parchi ed i cimiteri nonostante l'allerta meteo della Protezione civile. Oltre al vento, però, in tutto il Sannio durante la notte si è registrato un brusco abbassamento delle temperature e nelle zone del Fortore e del Taburno è tornato a nevicare.

Martedì 12 Marzo 2019, 12:39 - Ultimo aggiornamento: 12-03-2019 12:41

