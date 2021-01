Vigili, sequestrata merce ad ambulante

BENEVENTO - La polizia municipale di Benevento nella tarda serata di ieri con una pattuglia, a seguito di apposita segnalazione, ha proceduto al sequestro di merce che era stata messa in vendita in via Cocchia senza la prescritta autorizzazione. L’inventario della merce sequestrata è composto da 13 cappelli di lana, quattro cappelli in tessuto con visiera, un cappello similpelle con visiera, una cintura, due scaldacollo e due paia di scarpe. Il giovane commerciante ambulante, alla vista degli agenti della polizia municipale, pur di non subire le conseguenze dei controlli e la notifica del verbale di violazione, ha preferito darsi alla fuga.

