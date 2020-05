Sequestro bis per otto dehors in centro, manca il placet della Soprintendenza

BENEVENTO - Sequestro bis per otto dehors installati all’interno del centro storico di Benevento. La misura, disposta dal gip del Tribunale di Benevento, Vincenzo Landolfi, ed eseguita dai militari del reparto Tutela del Patrimonio Culturale di Napoli, segue precedenti sequestri operati su 14 strutture, annullati in sede di riesame. Ma, le indagini sono proseguite con un’ulteriore verifica, all’esito della quale è emerso che i dehors antistanti gli otto esercizi commerciali sono prive della necessaria autorizzazione della Soprintendenza che, peraltro, aveva già espresso parere negativo in ordine alle suddette strutture amovibili. © RIPRODUZIONE RISERVATA