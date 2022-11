Più di 90 volontari, 30 associazioni di Sannio ed Irpinia. Ed ancora le istituzioni locali, le scuole e le imprese. Una grande festa del volontariato quella ospitata dal centro commerciale «Liz Gallery» di Montesarchio per parlare di solidarietà e diritti dei bambini, ambiente e buone pratiche di riciclo. Ed infatti «Vogliamo un futuro» era il titolo della manifestazione voluta ed organizzata dal Csv Irpinia Sannio per celebrare assieme alle associazioni due appuntamenti come la Festa dell'albero e la Giornata internazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

Tra i momenti del programma lo «Swap Party», nuova pratica di economia circolare. «Swap significa letteralmente scambiare e questo party organizzato con il Csv Irpinia Sannio ha voluto rappresentare un'occasione per prolungare la vita di abiti che non si indossano più, di libri già letti, di accessori, oggetti per la casa e hi-tech - hanno spiegato Simona Cipollaro e Mary Cotugno, organizzatrici dell'evento . I numeri che abbiamo registrato sono davvero importanti: ci sono arrivati oltre 300 pezzi». Tutti i beni non «riscattati» verranno donati all'associazione «Ucraini Irpini» che ha raccolto anche farmaci per i territori colpiti dalla guerra. In mattinata il Centro servizi con la direttrice Maria Cristina Aceto aveva consegnato al centro commerciale, come riconoscenza per l'ospitalità, il premio «Volontariato e impresa» assegnato alle aziende per il loro impegno al fianco delle associazioni.

Altro momento della giornata la consegna dei premi alle scuole che avevano partecipato al bando «Nessuno è troppo piccolo per fare la differenza» con il quale il Csv ha voluto promuovere un momento di riflessione sui temi della sostenibilità ambientale, la biodiversità e l'inclusività. Premiati gli istituti «De Sanctis» di Moiano con il plesso di Bucciano, il «Carafa Giustiniani» di Cerreto Sannita ed il «Padre Pio» di Airola. Premi consegnati dai membri del consiglio direttivo del Csv Giovanni De Mizio, Pasquale Orlando e Pasquale Napolitano, dal vicepresidente provinciale della Cia di Benevento Liana Agostinelli e dall'assessora alla Cultura del Comune di Montesarchio Morena Cecere.

«Come amministrazione comunale - ha detto la Cecere - abbiamo voluto dimostrare ancora una volta la nostra vicinanza al mondo dell'associazionismo. Mi complimento con tutte i volontari e con gli alunni che hanno aderito al bando. Come Comune di Montesarchio, assieme al Csv, abbiamo voluto inoltre premiare tutte le classi che hanno aderito al bando con una visita al Museo archeologico del Sannio Caudino. E ringrazio per questo il direttore Zuccaro». Soddisfazione da parte di Maria Cristina Aceto che a nome del Csv ha voluto ringraziare i partner dell'iniziativa. «Vogliamo un futuro sue, le conclusioni - ha visto il coinvolgimento di una grande rete, eterogenea nella sua pluralità, perché formata da enti del Terzo settore, attività commerciali, istituti scolastici ed istituzioni che hanno interagito per un unico scopo: portare tra le giovani generazioni tematiche di stretta attualità. Emergenza climatica, economia circolare, agricoltura sociale e la tutela dei diritti. Il futuro che abbiamo raccontato è quello di un pianeta sano da lasciare alle giovani generazioni. Ma in questa tre giorni abbiamo parlato anche agli adulti e raccontato loro il modo del volontariato. L'impegno prosegue e nei giorni del 9, 10 e 11 dicembre rincontreremo le associazioni delle due province presso il Centro La Pace di Benevento».