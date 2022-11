I bambini di Napoli in campo per ricordare Maradona

Quando mise piede per la prima volta al San Paolo - 5 luglio dell'84: e chi la dimenticherà mai questa data? - Maradona disse che avrebbe voluto fare qualcosa per i ragazzi poveri di Napoli. Aprire per loro il suo cuore e anche le porte dello stadio; regalare una gioia immensa come lo scudetto, vinto tre anni dopo. Quel ragazzo di Fiorito, la periferia delle periferie come tanti luoghi di Napoli, sarà ricordato nel secondo anniversario della sua morte - venerdì 25 novembre - dai bambini napoletani che non lo hanno mai visto giocare dal vivo e che eppure si sono nutriti di Diego attaverso i video e i racconti dei genitori e dei nonni.

L'appuntamento è presso l'area dello Scugnizzo Liberato, salita Pontecorvo 46, per la seconda edizione della Maradona Cup, torneo di calcio a 7 aperto alle squadre di tutti i quartieri. Si comincia alle ore 17 con la partita Spartak San Gennaro-Athletic Piscinola (categoria 2008-2009); poi Leoncini Piazza Garibaldi-Athletic Piscinola e Spartak San Gennaro-Real Barrio Soccavo (categoria 2012-2013), Real Barrio Soccavo-Athletic Piscinola e Spartak San Gennaro-Real Barrio Soccavo (categoria 2010-2011).

Tante emozioni sul campetto di Montesanto, con gli interventi dell'attrice Lila Esposito, del vignettista e blogger Marco Gaucho Filippi e degli sponsor Salvatore Visone, Genni Ombra, Gianni Improta. Sostegno alla Maradona Cup e allo Spartak San Gennaro, che cerca spazi per i suoi bambini e per i loro sogni.