Hotel più votati, per TripAdvisor Campania tra le regine

di Daniela De Crescenzo

Sabato 26 Gennaio 2019, 11:00

Travelers’ Choice Hotel Awards, anche quest’anno la Campania è tra le regine. La nostra regione è seconda solo al Trentino nella speciale classifica di TripAdvisor che segnala, sulla base delle recensioni di viaggiatori di tutto il mondo, i migliori alberghi suddivisi in diverse categorie.Nella Top 25 dei Migliori Hotel troviamo il San Pietro e la Buca di Bacco di Positano, il Belleveu Syrene e il Grand Hotel Excelsior Vittoria di Sorrento e il Belmond hotel Caruso di Ravello.Per la categoria “Migliori Hotel di Piccole Dimensioni” troviamo in classifica La Minerva e Luxury Villa Excelsior Parco di Capri, il Palazzo Marziale, Maison La Minervetta di Sorrento, Albergo Punta Regina di Positano, Monastero Santa Rosa Hotel & Spa di Conca dei Marini.Tra i “Migliori Hotel Romantici” hanno ricevuto valanghe di voti: Capri Wine Hotel di Capri, San Pietro di Positano, Maison La Minervetta di Sorrento, Caesar Augustus Hotel di Anacapri.Migliori Hotel di Lusso: ancora San Pietro di Positano, Belleveu Syrene e Grand Hotel Excelsior Vittoria di Sorrento, Belmond Hotel Caruso di Ravello e Monastero Santa Rosa Hotel & Spa di Conca dei Marini.Migliori Pensione e B&B: Salerno Centro Bed and Breakfast e Salerno Antica B&B di Salerno.Miglior Servizio: Hotel Villa Sirena di Casamicciola Terme, Luxury Villa Excelsior Parco di Capri, Hotel Margherita di Praiano, Punta Regina di Positano e Grand Hotel Excelsior Vittoria di Sorrento.Miglior Servizio: Hotel Villa Sirena di Casamicciola Terme e Tenuta Terre di Bosco di San Giovanni a Piro