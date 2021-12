Non ce l'ha fatta Antonio Trotta, commissario capo della questura di Catanzaro. Il poliziotto, 34enne, soccorso dai tifosi del Foggia nello stadio di Catanzaro dove era in servizio è morto dopo essere stato colpito da un aneurisma la scorsa domenica. Il triste annuncio arriva dai suoi colleghi: «Era entrato in polizia da pochi anni Antonio Trotta commissario capo della questura di Catanzaro. Questa notte, a 34 anni, ci ha lasciato per le conseguenze di un aneurisma che lo ha colpito domenica 5 dicembre mentre era di servizio allo stadio. Durante il prefiltraggio dei tifosi della squadra ospite, il Foggia, Antonio all’improvviso si è accasciato al suolo. Gli stessi tifosi, insieme ai colleghi lo avevano subito soccorso e vista la gravità emersa ilmmediatamente, avevano deciso di non esporre nessuno striscione per rispetto».

APPROFONDIMENTI SARDEGNA Sergio Di Loreto, poliziotto morto durante esercitazione al poligono... SIRACUSA Muore per Covid a 66 anni, sul manifesto la frase choc: «Se... PRESO Poliziotto investe e uccide un pedone, poi se lo porta a casa....

Non ce l'ha fatta Antonio, commissario capo della questura di Catanzaro. Ci ha lasciato a 34 anni.

Aveva avuto un malore domenica in servizio allo stadio.

La #PoliziadiStato si stringe, nel dolore, alla compagna e ai familiari del giovane poliziotto.https://t.co/EDWEjdzU1Q pic.twitter.com/29JaNvA8fx — Polizia di Stato (@poliziadistato) December 10, 2021

Catanzaro, morto il poliziotto soccorso dai tifosi del Foggia allo stadio

La storia aveva colpito tutto il mondo sportivo e non solo: «Durante il primo intervento dei sanitari si era capito che le sue condizioni erano gravi e a nulla è servito un intervento chirurgico d’urgenza, effettuato all’ospedale di Cosenza. Antonio si era arruolato in Polizia nel 2015, frequentando il 105° corso per commissari della Polizia di Stato a Roma sino al 2017. Nel gennaio di quell’anno Antonio Trotta era stato assegnato nella sua Calabria dove, con passione per la professione e l’orgoglio di lavorare nella sua terra d'origine, aveva svolto servizio alle Volanti di Catanzaro e al Commissariato di P.S. Lido di Catanzaro. Attualmente era in servizio alla Divisione anticrimine della Questura».

Il comunicato della Polizia di Stato prosegue così: «I funerali sono previsti per domani 11 dicembre, alle 15 presso la Chiesa di San Domenico a Torano Castello in provincia di Cosenza, frazione Sartano. Tutta la Polizia si stringe in un abbraccio alla compagna, ai familiari e agli amici di questo giovane collega».