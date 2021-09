Abbattimenti a Casal di Principe: malori, proteste e prove di mediazione

Proteste a Casal di Principe, in via Ancona, dove sono arrivate le ruspe inviate dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere per demolire un immobile abusivo dove abitano due famiglie indigenti con quattro bambini. Ieri il sindaco di Casal di Principe Renato Natale si era dimesso per protesta. Le due famiglie non vogliono lasciare lo stabile e intanto le forze dell'ordine hanno sigillato la zona.

I funzionari della Polizia di Stato stanno cercando di convincere gli inquilini del palazzo da demolire in via Ancona a lasciare l'immobile, per poter iniziare le operazioni di abbattimento una donna ha accusato un malore.

Tanti cittadini sono giunti sul posto per portare solidarietà, ma carabinieri e polizia hanno «sigillatò gli accessi mettendo in obliquo i furgoni per il trasporto degli agenti. Sono otto in totale i residenti nel palazzo, due coppie con due figli piccoli ciascuna. »Si sono sposati da poco e sono entrati in casa quando ancora non era finita - dice una donna a proposito di una delle coppie residenti - stavano concludendo la casa piano piano non avendo molti soldi e facendo lavori saltuari. Ora che fine faranno?».