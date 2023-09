Ancora aggressioni, ancora parcheggiatori abusivi, ancora polemiche sulle sanzioni ai titolari dei locali della movida per occupazione di suolo pubblico. Non è servito a granché il tavolo prefettizio sulla sicurezza ad Aversa svoltosi in settimana a Caserta alla presenza dei massimi responsabili provinciali delle forze dell'ordine, delle forze sociali e istituzionali. Il fine settimana appena trascorso ha offerto nella città normanna lo stesso copione di sempre. Anzi ha dimostrato una volta di più che le forze dell'ordine, assolutamente non per loro colpa, non riescono a garantire la sicurezza e l'ordine pubblico nella seconda città della provincia di Caserta che nelle serate di venerdì, sabato e domenica raccoglie migliaia di giovani e giovanissimi in cerca dello sballo a tutti i costi.

L'altra sera, teatro ancora piazza Marconi, l'attenzione di alcuni clienti di un noto ristorante cittadino viene richiamata da grida provenienti dalla strada. Accorrono verso l'ingresso, riescono a far entrare un signore strappato all'aggressione di tre persone. Un signore coraggioso nonostante la presenza di moglie e figli, interviene e riesce a sottrarre la persona aggredita ai calci e ai pugni. Poi, chiede di chiamare le forze dell'ordine. Una prima telefonata ai carabinieri va a vuoto. Risposta al secondo tentativo, ma la risposta è di quelle che si ascoltano quasi sempre: sono impegnati. Comunque, non sono competenti per quella zona affidata alla polizia di stato. Viene, quindi, passato il commissariato di Aversa. Ma anche i poliziotti non possono intervenire. Hanno anche loro una sola volante ed è impegnata.

Intanto, l'aggredito si sente male per i colpi ricevuti, i titolari del locale chiamano l'ambulanza che arriva e porta via la persona aggredita. Intanto, altre telefonate alle forze dell'ordine lasciano il tempo che trovano. Il signore aggredito è un siciliano ad Aversa per lavoro. A quanto pare l'uomo sarebbe stato aggredito da parcheggiatori abusivi nel corso di un diverbio, ma non si esclude che abbia tentato di opporsi ad una rapina. Tutto questo non in piena notte, ma intorno alle 21 in pieno centro cittadino. Tutto questo mentre in pieno centro, anche in piazza Principe Amedeo, si continua a spacciare, tutto questo mentre in diversi locali si continua a vendere alcolici ai minori che, una volta ubriachi, iniziano a litigare per nulla.

Proprio un poliziotto libero dal servizio, attirato da urla di alcune persone in una strada del centro di Aversa, è intervenuto, nIl poliziotto si qualificava e intimava al fuggitivo di fermarsi, ma lo stesso, facendo perdere le proprie tracce in uno dei palazzi, ritornava sul posto impugnando una pistola con cui minacciava i presenti. Il poliziotto riusciva a disarmare e bloccare l'aggressore con l'aiuto dei colleghi del locale commissariato.. Sia l'uomo aggredito, sia il poliziotto ricorrevano alle cure dei sanitari per le ferite riportate nelle colluttazioni. Il giovane è stato arrestato.Accanto a questa malamovida per la quale c'è anche chi ha chiesto l'esercito, vedi il leader dell'opposizione Gianluca Golia, mentre i commercianti vorrebbero lo "street tutor", una sorta di vigilante privato, continua a registrarsi la stretta contro l'occupazione di suolo pubblico da parte dei locali della movida.Sono stati poco meno di una decina in questo fine settimana a finire sui blocchetti delle contravvenzioni dei pizzardoni aversani.