"Amici per la Zampa", microchip e aiuti: l'evento dell'associazione 'La Fenice'

Animali domestici amati, ora c'è chi aiuta i loro padroni. L'associazione 'La Fenice Aps', con il patrocinio del Comune di Casapulla, organizza la manifestazione 'Amici per la Zampa'. L'evento si terrà domenica 10 marzo, dalle ore 9,30 alle ore 12,30 in piazza Bellarmino. Durante l'iniziativa si potranno avere delle mini consulenze e consigli per gli amici a quattro zampe, oltre al rimodellamento comportamentale con l'aiuto dell'istruttore cinofilo Ivan Ramo. Inoltre, si potrà richiedere l'applicazione gratuita del microchip e l'iscrizione all'anagrafe canina con l'Asl. E' possibile donare cibo che i rappresentanti dell'associazione 'La Fenice' consegneranno al canile di Santa Maria Capua Vetere. L'iniziativa di domenica 10 marzo è rivolta a tutti i cittadini di Casapulla e dei comuni limitrofi. Dopo il successo della raccolta cibo per gli animali di fine novembre, 'La Fenice', da anni attiva sul territorio nel sociale, nella cultura, nella prevenzione medica e tanto altro ancora, torna in piazza per un nuovo progetto a favore degli amici a quattro zampe.