Sarà denunciato per omicidio stradale il 31enne che ieri sera ha investito e ucciso con la sua moto, in viale Medaglie d'Oro a Caserta, l'80enne. L'anziano, secondo quanto emerso dalle indagini della Polizia municipale,, molto trafficata, sulle strisce pedonali, quando è stato centrato in pieno dal mezzo del 31enne; Vinciguerra, ex dipendente comunale, è morto sul colpo.L'investitore è stato portato all'ospedale di Caserta; in un primo momento sembrava grave, ma invece le sue condizioni, dagli esami effettuati, non sono apparse preoccupanti. L'80enne stava tornando a casa con la bici, come faceva ogni sera.