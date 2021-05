Appalti Asl di Caserta, chiusa l'indagine 70 indagati per la Salute mentale

La Procura di Napoli Nord - sostituto Giovanni Corona - ha chiuso le indagini a carico di 70 persone indagate nell'ambito dell'inchiesta che nel febbraio scorso travolse il Dipartimento di Salute Mentale dell'Asl di Caserta con 12 arresti, tra cui quello dell'ex dirigente Luigi Carizzone (in pensione), di funzionari medici tuttora in servizio e dipendenti dell'azienda sanitaria locale, di imprenditori operanti nel campo della sanità. Le indagini sono state realizzate dai carabinieri del Nas (Nucleo Anti-sofisticazione), che hanno riscontrato numerose violazioni al Dipartimento di Salute Mentale (Dsm), che ha sede ad Aversa, dagli episodi di assenteismo alle gare truccate e affidate ad imprenditori in cambio di tangenti, dai falsi certificati medici alla mancata attuazione dei progetti per la cura dei pazienti delle cosiddette «fasce deboli», i cui fondi sarebbero stati spartiti tra i dipendenti del Dsm.

APPROFONDIMENTI LA TRAGEDIA Investito da un'auto sul Casertano,​morto 75enne: 38enne... I LAVORI FERMI Caserta, la caserma della Finanzaostaggio della burocrazia IL COLPO Caserta, la banda del buco colpiscea scuola: colpita la presidenza

Tra gli indagati figura il presidente del Consiglio regionale della Campania Gennaro Oliviero (Pd), cui viene contestato il traffico illecito d'influenze in relazione alla proroga della nomina di Carizzone a responsabile del Dsm e che si è detto estraneo a ogni addebito; ci sono poi l'ex direttore generale dell'Asl di Caserta Mario De Biasio, gli imprenditori Michele Schiavone, titolare di Rsa e centri di riabilitazione psichiatrica, padre di Massimo (non indagato), ex presidente del Consiglio comunale di Sessa Aurunca, nonché candidato alle recenti Regionali nel Pd, Cuono Puzone, presidente della Misericordia di Caivano ( Napoli), associazione privata che per 11 anni ha effettuato il servizio di emergenza 118 nel Casertano, poi revocato proprio in seguito all'indagine della Procura di Napoli Nord. Per l'accusa, Pezone avrebbe pagato tangenti al dipendente Asl Francesco Della Ventura (indagato) per vincere, nel 2018, l'appalto da 6 milioni di euro per il servizio 118.